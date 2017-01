Verde ed economica, gli italiani preferiscono la bici

16:35 - E' la bici, secondo gli italiani, il mezzo più smart per spostarsi durante le vacanze. Anche se chi viaggia in famiglia non può rinunciare alla macchina. E' il risultato di una ricerca dell'Osservatorio Linear dei servizi. Le due ruote a pedali hanno il 32% delle preferenze, il treno ha il 30%, l'auto il 26% e le moto il 12%.

Non inquina e costa meno - La bici piace perché non inquina e fa bene alla salute (61%), non costa nulla (54%), è divertente e libera città e campagne dalle auto (31%).



Il 26% degli italiani che invece sceglie l'auto non ha dubbi, se non si vuole essere vincolati da orari da rispettare è la scelta più ovvia (59%) oltre a essere il mezzo più comodo se si viaggia con la famiglia (58%). La facilità di trasporto dei bagagli al seguito completa il quadro (52%).



Chi invece sceglie la moto lo fa perché considera il viaggio con questo mezzo come un'esperienza in massima libertà (34%) per la passione che trasmette (28%) e perché si è a contatto con la natura (27%).