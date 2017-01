18 aprile 2014 Venezia, da novembre stop alle grandi navi a San Marco e canale Giudecca Accordo tra armatori e ministeri di Infrastrutture e Ambiente:

17:30 - Niente più grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale Giudecca. E' l'impegno preso dalla Cruise Lines International Association (Clia), con i ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente. Il provvedimento scatterà dal 30 novembre 2014 e riguarderà le imbarcazioni sopra le 96mila tonnellate di peso. Le compagnie di navigazione inoltre dovranno utilizzare carburanti con un tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento.

Peso e carburante - Le decisione è arrivata durante una riunione tra la Clia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, quello dell'Ambiente Gianluca Galletti e il sottosegretario dei Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni. Da novembre le grandi navi, quelle al di sopra delle 96mila tonnellate di peso lordo, non potranno più navigare nelle acque di San Marco e del canale Giudecca. Si tratta di un passo in avanti nella regolamentazione della navigazione sulle acque della Laguna e nei controlli dell'inquinamento dell'aria. Tra gli accordi presi infatti, la limitazione immediata nell'uso dei carburanti per uso marittimo: utilizzabili solo combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% in massa, dall'ingresso e per tutta la permanenza nelle acque veneziane.



Soddisfazione - Entro il 2016, il Governo provvederà ad individuare una via d'acqua alternativa per arrivare alla stazione Marittima senza passare davanti a San Marco. "Si elimina così la sproporzione disarmonica tra le grandi navi e il costruito veneziano senza mettere in crisi la crocieristica veneziana e nazionale, il porto di Venezia come un tutto e l'economia veneziana e veneta", ha commentato Paolo Costa, Presidente dell'Autorità Portuale cittadina. Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha invece affermato che si procederà "in tempi brevissimi con la scelta della soluzione alternativa per assicurare l'agibilità ambientale e tutelare l'economia turistica. La scelta che i grattacieli del mare non passino più per il bacino di San Marco è oramai acquisita a tutela dell'ambiente lagunare e del miracolo artistico che è Venezia".