Venerdì a scuola in bici in cinque città

16:36 - Neanche le previsioni del tempo spaventano i bambini e i genitori ciclisti di "In bici a scuola". Così, il 31 gennaio, gli studenti saranno sul sellino nel percorso da casa verso scuola accompagnati da mamme e papà che vogliono far riscoprire il piacere di pedalare. Il Bike to School Day è un'iniziativa dall'intento ambientale che replica l'appuntamento dello scorso 29 novembre. Hanno aderito Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino ma sono invitate a partecipare tutte le città. Un movimento virale che comunica tramite la pagina Facebook.

Un inizio green - Automobili in garage, dunque. Una boccata d'aria per le città con il bonus di decongestionare il traffico, diminuire le emissioni e compiere un'attività fisica salutare. Una goccia nel mare, certo. Comunque, un inizio. E con spirito brioso, visto che l'insieme dei bambini partecipanti è stato battezzato Massa marmocchi. Ma anche un modo per ricordare alle autorità locali l’importanza della sicurezza per chi si muove in bici su percorsi urbani.