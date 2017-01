Veleni nell'aria, il 40% dei rifiuti mondiali viene bruciato

12:04 - I roghi dell'immondizia non sono solo episodi vandalici isolati. Il 40% di rifiuti del pianeta viene bruciato in maniera non regolamentata. Una quantità impressionante pari a 1,1 miliardi di tonnellate di spazzatura. Le conseguenze sono disastrose: le emissioni dannose si propagano nell'aria e avvelenano l'uomo e il suo ecosistema. I dati emergono da uno studio del National Center for Atmospheric Research pubblicato su Environmental Science and Technology.

Responsabili del 29% delle emissioni - Per gli estensori del report, l'inquinamento da gas e le particelle immesse in questo modo nell'atmosfera è maggiore rispetto a quanto mostrato da documenti ufficiali. In base ai risultati emersi, dai roghi di rifiuti irregolari derivano il 29% delle emissioni globali umane legate delle piccole particelle(inferiori a 2,5 micron di diametro), così come il 10% di mercurio e il 40% di gas idrocarburi policiclici aromatici.



Effetti su salute e ambiente - Da queste sostanze inquinanti derivano significative conseguenze per la salute dell'uomo, come funzione polmonare ridotta, disturbi neurologici, cancro e attacchi di cuore. L'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra è invece pari al 5% della Co2 prodotta dall'uomo. Per arrivare a questi risultati gli studiosi hanno confrontato i dati della popolazione e della produzione pro capite di rifiuti con i conteggi ufficiali di smaltimento rifiuti per ogni Paese del mondo.



Paesi in via di sviluppo sul banco degli imputati - I responsabili delle maggiori emissioni da incendi di spazzatura sono Paesi in via di sviluppo come Cina, India, Brasile, Messico, Pakistan e Turchia.



In particolare, è in aumento la quantità di rifiuti bruciati in villaggi remoti e megalopoli affollate, poiché sempre più persone consumano più beni e nella spazzatura finiscono insieme plastica ed elementi di elettronica così come avanzi di cibo e legno. A differenza delle emissioni da inceneritori commerciali, spesso queste combustioni non vengono denunciate alle agenzie ambientali.



Christine Wiedinmyer, autrice dello studio, spiega: "L'inquinamento atmosferico in gran parte del globo è notevolmente sottostimato perché nessuno sta rintracciando la combustione a cielo aperto degli incendi di spazzatura".