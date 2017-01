Vacanze eco consapevoli, il Wwf stila il bon ton secondo natura

13:52 - Anche raccogliere un fiore, se protetto, può danneggiare la biodiversità. Per rispettare gli ambienti naturali che ci ospitano durante le vacanze estive, il Wwf ha stilato un manuale di bon ton in natura. Suggerimenti utili a non diventare bracconieri inconsapevoli - acquistando coralli, avorio e gusci di tartarughe – vandali - rovinando dune di sabbia o boschi – o molestatori di animali - inseguendo polpi o avvicinando con cibo orsi, lupi, scoiattoli.

Rifiuti - Portare un sacchetto da gettare nei raccoglitori differenziati. Un fazzoletto di carta si degrada in tre mesi, un mozzicone di sigaretta impiega da uno a cinque anni, le buste di plastica da dieci a vent'anni, le lattine di alluminio fino a cento anni, le bottiglie di vetro mille anni, le bottiglie di plastica mai completamente.



Turismo - Evitare le spiagge affollate. L'eccessiva pressione altera l'equilibrio dell'habitat costiero.



Ecoturismo in bici coi bambini - Pedalare in famiglia è una perfetta occasione per apprezzare meglio il paesaggio.



Come raggiungere la spiaggia - Le dune sono una barriera naturale fondamentale per il mantenimento della spiaggia e degli ambienti retrostanti (campi agricoli, boschi). Raggiungiamo le spiagge utilizzando i sentieri realizzati.



Rispettare le norme - Segnalare alle autorità competenti animali in difficoltà, scarichi abusivi, discariche, oggetti pericolosi galleggianti. In mare evitare schiamazzi e corse sotto costa con mezzi rumorosi e troppo veloci. Fare attenzione alle boe di segnalazione di sub o bagnanti mantenendosi alla distanza di sicurezza.



A tavola - Rifiutare pesci di taglia inferiore a quella regolamentare e le specie protette.



Incontri ravvicinati - Non disturbare la fauna sottomarina. Con un tranquillo snorkeling ci si può godere lo spettacolo. In canoa o pedalò non disturbare gabbiani, cormorani e falchi. In montagna per vedere gli animali rimanere fermi e in silenzio.



Souvenir di natura - Portar via conchiglie, legni e altri resti dalla spiaggia riduce la presenza di rifugi e cibo per insetti e granchi. In montagna quasi tutte le specie di fiori sono protette.



Avorio, coralli e gusci di tartarughe - Per non diventare bracconieri inconsapevoli, attenzione durante le vacanze all'estero a cosa si acquista.



Educare - Abituiamo i nostri figli a esplorare il mare con l'aiuto di una maschera e una guida che li aiuti a capire cosa stanno vedendo. In montagna dotiamoci di guide per riconoscere le specie botaniche e gli animali.