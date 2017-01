15:36 - Madre Natura, un serpente a sonagli e unicorni creati con le piante. Sono alcune delle immagini dell'annuale rassegna Mosaiculture in cui foglie e fiori vengono usati in enormi sculture all'orto botanico di Atlanta, in Georgia. Le opere d'arte green sono state realizzate dall'organizzazione nonprofit International Mosaiculture of Montreal.

Un inno alla natura - Sotto la "pelle" di queste sculture "viventi" c'è un'armatura d'acciaio, terriccio, piante perenni. Le opere d'arte vengono idratate costantemente per resistere all'afa di Atlanta e sono in mostra da maggio a ottobre, una volta a settimana anche nelle ore notturne. Inoltre, quest'anno l'artista Philip Haas, una sorta di Arcimboldo dei giorni nostri, ha rappresentato le stagioni con i vegetali a forma di volto umano.