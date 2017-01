24 aprile 2014 Usa, i tagli al presidente: il nuovo elicottero di Obama sarà più piccolo e hi-tech La Marina americana gestirà il contratto di ammodernamento della flotta presidenziale: al via gara con un controllo dei costi rigoroso e trasparenza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:45 - I Marine One, la celebre flotta di elicotteri usati dal presidente degli Stati Uniti, hanno bisogno di un restyling e i nuovi mezzi saranno all'insegna del risparmio. Dopo aver gettato alle ortiche 3,2 miliardi di dollari nel 2009, toccherà ancora alla Marina statunitense occuparsi dell'ammodernamento. La gara di assegnazione sarà più trasparente e il nuovo mezzo più piccolo e più hi-tech dell'attuale.

La parola d'ordine è evitare sprechi - Con elicotteri vecchi anche di 40 anni, il governo americano ha deciso di delegare di nuovo la Marina ad avviare questo processo, nella speranza che si evitino gli errori commessi negli ultimi anni, che sono costati miliardi di dollari ai contribuenti. "Crediamo che ci dovrebbe essere una gara competitiva - ha detto al Washington Post Ethan Rosenkranz, un analista della politica di sicurezza nazionale per il Project Government Oversight - Dovremmo avere più imprenditori in grado di offrire un programma, soprattutto dopo che abbiamo speso in passato 3,2 miliardi dollari sul precedente contratto che è fallito".



Ora però c'è la voglia di fare su serio, pensando a un mezzo più piccolo, meno veloce, ma più tecnologico, e che soprattutto costi molti meno dei 13 miliardi previsti prima che il precedente contratto venisse cancellato.