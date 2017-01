Uno strano futuro di api robot Greenpeace contro i pesticidi

11:39 - Api super intelligenti, che non pungono l'uomo. Forse più efficienti nell'impollinazione, ma artificiali. Greenpeace si immagina così il futuro, nell'ipotesi non tanto remota in cui questi insetti dovessero scomparire, sterminati da pesticidi e trattamenti chimici. L'organizzazione ambientalista ha realizzato un cortometraggio indirizzato alle grandi aziende agrochimiche e con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema.

Greenpeace ha lanciato una campagna su salviamoleapi.org , nel complesso di una battaglia in difesa di questi insetti che prosegue da tempo; il video "Robobees" (con sottotitoli anche in italiano) è solo l'ultima iniziativa in tal senso. "Ovviamente ci auguriamo sia solo fantascienza e non il futuro che ci aspetta. Le aziende agrochimiche stanno disperatamente lottando contro i divieti temporanei adottati in Europa per i pesticidi killer delle api. Per questo alla fine del video le ringraziamo ironicamente come ipotetici sponsor dell’operazione robobees", afferma Federica Ferrario, responsabile della campagna Agricoltura sostenibile di Greenpeace.