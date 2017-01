Una giornata per riscoprire le oasi italiane del Wwf

13:19 - Diecimila anni e trecento generazioni fa l'Italia era un'immensa distesa di foreste, paludi,pianure boscose e fiumi. I frammenti rimasti sono tutelati dal Wwf e sono stati battezzati oasi, il 18 maggio si celebra la loro giornata con eventi, giochi, mostre, visite guidate per grandi e piccoli.

Edizione dedicata a foreste lontane - Le oasi sono il progetto di conservazione più importante del Wwf Italia, è un "parco diffuso" dalle Alpi alla Sicilia che conta oltre 100 tasselli per un totale di 37mila ettari di natura protetta. La Giornata delle oasi di quest'anno è dedicata alla tutela del "Triangolo verde", un'area lontana geograficamente eppure cruciale anche per le nostre sorti. Quest'ampia zona al confine tra Ecuador, Colombia e Perù è a rischio deforestazione.



La natura va difesa - Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha detto: "La giornata delle Oasi pone l'accento su due temi fondamentali la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e la grande sfida globale dei cambiamenti climatici".



Il presidente onorario del Wwf Italia, Fulco Pratesi, osserva: "Il cuore dell'impegno del Wwf in Italia è stato da sempre la difesa di quell'incredibile mosaico di biodiversità e natura che avvolge il nostro Paese. Oggi la nostra azione per combattere la deforestazione dimostra come l'Amazzonia possa essere conservata con un sistema di aree protette e di oasi".