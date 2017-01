Un software può predire i picchi di smog

16:34 - Presto sarà possibile prevedere i picchi di smog con tre giorni d'anticipo e rimboccarsi le maniche per evitarli. Questo il progetto "Green Horizon" che si servirà degli algoritmi sviluppati dalla Ibm e dalle istituzioni cinesi. La città su cui si effettueranno i test è Pechino: tra quelle con l'aria più inquinata al mondo.

Si potranno prendere contromisure - Il progetto fa parte dello sforzo da 160 miliardi di dollari della città di Pechino per ridurre del 25% il particolato sottile entro il 2017. I ricercatori utilizzeranno tutti i dati disponibili, da quelli delle stazioni di monitoraggio ai rilevamenti dei satelliti.



La massa di dati verrà elaborata da un supercomputer, che dovrebbe riuscire a preparare una mappa con i valori e la dispersione degli inquinanti con una precisione a livello della singola via.



Gli esperti spiegano: "Con questi dati sarà possibile prendere decisioni tempestive per evitare i picchi, per esempio interrompendo l'attività di precise strutture. Inoltre, si potranno avvertire i cittadini in anticipo".