24 aprile 2014 Turchia, i pistacchi al posto del gas: un'intera città riscaldata con i gusci Vicino a Gaziantep sorgerà un nuovo centro urbano da 200mila abitanti

09:04 - Una nuova città sorgerà nell'Anatolia meridionale, in Turchia. Il centro urbano accoglierà 200mila abitanti, vicino a Gaziantep. La peculiarità del progetto è la modalità con cui saranno riscaldati e raffreddati gli edifici: bruciando i gusci dei pistacchi. Un lavoro svolto dalle centrali a biomasse, che permetteranno una produzione di energia pulita e quasi illimitata. La Turchia infatti è il terzo produttore mondiale di pistacchi.