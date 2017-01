Troppo smog, la città di Pechino abbandonerà il carbone entro il 2020

12:49 - Fra sei anni Pechino dirà addio al carbone. Nel tentativo di combattere gli altissimi livelli di smog, il governo cinese ha annunciato l'intenzione di vietare nella megalopoli l'utilizzo di qualsiasi fonte a carbone entro la fine del 2020. A riportare la notizia è l'agenzia Nuova Cina.

Per un futuro con meno smog - Il dipartimento della Protezione ambientale di Pechino ha pubblicato sul sito ufficiale il suo nuovo piano per un futuro "più sostenibile", secondo il quale la città "dovrebbe dare priorità al gas naturale per il proprio riscaldamento".



Riguarda solo la città - Nel 2012 il carbone rappresentava un quarto del consumo energetico di Pechino e il 22% delle polveri sottili nell'aria della città. Nonostante il nuovo divieto nella capitale, ci si aspetta tuttavia che il consumo di carbone in Cina aumenti nel corso dei prossimi anni.