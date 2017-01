Troppa CO2 fa male all'alimentazione Rende i cibi meno nutrienti

09:48 - Non solo clima, l'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera fa male anche all'alimentazione dell'uomo e, di conseguenza, alla salute. Troppa CO2 nell'aria rende alcuni cibi meno nutrienti, in particolare cereali e legumi; in questo caso, la carenza di ferro e zinco può provocare malattie. Lo dicono i ricercatori dell' Harvard School of Public Health , dopo aver analizzato l'effetto dei gas serra sulle colture.

CO2 soffoca le colture - La crescita costante dell'anidride carbonica riduce quindi il potere nutritivo di alcuni alimenti come riso, frumento, mais, piselli e soia. La CO2 presente nell'atmosfera rischia inoltre di minacciare la disponibilità di cibo nei prossimi anni. Particolarmente a rischio cereali e legumi. Lo studio, pubblicato su Nature, evidenzia l'incidenza dei valori di anidride carbonica sulla produzione agricola.



Valori nutrizionali più bassi - I ricercatori americani hanno analizzato come e quali prodotti sono modificati dai gas serra. I valori nutrizionali che risultano essere più modificati sono quelli di legumi e cereali. I chicchi di grano, per esempio, coltivati ad alta concentrazione di anidride hanno una capacità nutritiva minore del 9,3 per cento di zinco e del 5,1 di ferro rispetto a quelli "normali". A risentirne sono l'alimentazione e la salute dell'uomo, a causa della carenza di ferro e zinco. Tra i possibili problemi, diminuzione dei linfociti, lesioni della pelle con infezioni secondarie e anemia.