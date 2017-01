Tributo di Google a Dian Fossey

12:39 - Oggi Google ha dedicato il doodle di oggi all'"amica dei gorilla", l'etologa Dian Fossey, in occasione dell'82esimo anniversario della sua nascita. La donna americana ha votato la sua vita allo studio di questi animali e ha raccolto le memorie della sua esperienza in Africa nel libro "Gorilla nella nebbia" da cui è stato tratto il film interpretato da Sigourney Weaver.

Dagli Stati Uniti all'Africa - L'interesse della Fossey per gli animali è nato con la lettura del libro dello zoologo George Schaller. Da qui l'ispirazione per spostarsi da San Francisco all'Africa, autofinanziando il suo primo viaggio con 8mila dollari. Grazie alla sua attività di analisi del comportamento degli animali e dell'impegno per la loro salvaguardia è diventata un simbolo.



Uccisa come un gorilla - Una dedizione che le è costata la vita. Dian Fossey fu assassinata nel dicembre del 1985 nella sua capanna. L'arma del delitto è un arnese locale, la panga, usato dai bracconieri per uccidere i gorilla una volta finiti in trappola.