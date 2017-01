Trasporto verde, a Bologna il cibo si sposterà su veicoli elettrici

12:35 - Quattro veicoli elettrici porteranno gli alimenti dal Centro agroalimentare di Bologna (Caab) al mercato delle Erbe della città. A partire da settembre, il viaggio del cibo nel capoluogo dell'Emilia Romagna sarà pulito anche perché l'energia che i mezzi useranno per spostarsi è prodotta dall'impianto fotovoltaico costruito sul tetto del Caab, tra i più grandi d'Europa con 43.750 pannelli solari e una superficie di circa 100mila metri quadri.

Verso una mobilità smart - Andrea Segrè, presidente del Caab, ha sottolineato: "In fondo è un'idea semplice: abbiamo un surplus di energia e cerchiamo di usarlo in modo sostenibile".



I quattro furgoni elettrici andranno a sostituire altrettanti veicoli a gasolio, ma l'obiettivo è più ambizioso, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Andrea Colombo: "Puntiamo anche a un uso più razionale del trasporto merci, facendo massa critica tra i commercianti per risparmiare su viaggi e energia".



La batteria della bici non si ricarica, si "scambia" - Inoltre, a settembre partirà un progetto dedicato alle bici elettriche: prototipi di nuova concezione saranno disponibili grazie a veri e propri "distributori" di batterie. Il concetto è quello del "swap&go" ("scambia e vai"). Lo scambio veloce delle batterie consente una maggiore autonomia d'uso dei mezzi.



Entrambi i progetti nascono da una collaborazione pubblico-privata nata grazie al Piano strategico metropolitano: oltre al Caab e al Comune, son ocoinvolte Unendo Energia, Technovo, Ferst, il dipartimento di Chimica dell'Università, Proteco, Mecaprom e Logital e la locale Comunità solare.