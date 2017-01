3 giugno 2014 Terraforma, un festival di verde

11:51 - La musica risuonerà nel bosco a pochi passi da Milano. Dal 6 all'8 giugno a Villa Arconati ci sarà il festival Terraforma organizzato dall'Associazione Threes. Il progetto culturale miscela cultura e tutela dell'ambiente, perché il verde non sia solo una cornice. L'obiettivo è recuperare il rapporto del corpo con la natura. Si potrà campeggiare tra gli alberi e gustare ortaggi e frutta a chilometri zero o barattare i propri oggetti, evitando inutili sprechi.

Un "bosco culturale" - La musica comincia venerdì sera per poi continuare dalle dieci di mattina alle tre di notte il sabato e la domenica. Struttura fondamentale di Terraforma, il palco si distinguerà per semplicità e integrazione con il bosco. Il progetto musicale mira anche alla graduale riqualificazione botanica del Parco di Villa Arconati. L'idea è arrivare a creare un "bosco culturale" creando strutture artistiche tra gli alberi. Come si legge sul sito: "Il recupero di un habitat ambientale è possibile cominciando dai nostri passi e dalle orme che lasciamo impresse sul terreno".



Mercato, baratto e artigianato - Ci sarà anche un mercato gestito collettivamente, con prodotti di qualità e a chilometri zero per preservare la cultura alimentare delle comunità locali, garantire la biodiversità e promuovere la realizzazione di pratiche di economia solidale finalizzate a uno sviluppo sostenibile.



Uno spazio sarà dedicato al mercato di scambio, dove si potrà scegliere di barattare o semplicemente cedere qualsivoglia oggetto sottraendo alla discarica gli oggetti che non si usano più. Ci si potrà mettere alla prova con un laboratorio artigianale di costruzione di strumenti musicali. O, ancora con la trasformazione di oggetti comuni in dispositivi sofisticati, per esempio in grado di rendere l’acqua potabile o trasformare il cibo di scarto in commestibile.