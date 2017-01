Svolta green nelle aziende, una piantina in ufficio fa lavorare di più

10:44 - Un fiore o una piantina sulla scrivania aiutano a combattere lo stress da lavoro e migliorano i risultati. Ne sono convinti alcuni ricercatori americani che hanno pubblicato due studi sul Journal of Environmental Psychology. Fiori e pianti hanno un effetto riposante per il nostro cervello e stimolano la concentrazione, migliorando l'attività lavorativa. La ricerca potrebbe indurre molte aziende a riempire gli uffici di verde.

I ricercatori hanno diviso in due gruppi in partecipanti ai test. Al primo gruppo è stato chiesto di leggere mentre si trovavano seduti a una scrivania vuota, al secondo è stato chiesta la stessa cosa ma in un ufficio ricco di piante e fiori. I risultati migliori sono giunti dal secondo gruppo.



L'effetto riposante di fiori e piante sul cervello umano ha consentito ai lettori del secondo gruppo di concentrarsi meglio e ottenere migliori risultati. Secondo i ricercatori, lo spettacolo del verde è l'elemento che fa la differenza. Il suo impatto ha un effetto di distrazione appagante ed più gradevole rispetto a una scrivania vuota. Il cervello percepisce un ambiente più curato, luminoso e accogliente.



La mente umana è in grado di interagire con la natura, e il nostro cervello trae sollievo dal contatto con fiori e piante. In tal modo si rigenera ed è pronto a ripartire con slancio e ad affrontare con più energia i nuovi compiti.