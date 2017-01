7 aprile 2014 Svizzera, eco appartamenti per persone ipersensibili: niente sostanze chimiche Costruito a Zurigo un edificio dov'è vietato fumare, usare cellulari e connessione wireless: è tutto a prova di "green", con materiali e strumenti speciali Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Le regole sono semplici: non si fuma, non si usa il cellulare e non si disperdono odori o profumi. Succede a Zurigo, dov'è stato costruito un edificio pensato appositamente per chi soffre di ipersensibilità alle sostanze chimiche e alle radiazioni elettromagnetiche. Gli appartamenti "green" comunque non sono privi di comodità, sono stati realizzati con materiali speciali e sono dotati di strumenti che non emettono onde.

Questi quindici appartamenti nella città elvetica sono stati progettati per persone colpite da una condizione nota come "sensibilità chimica multipla" (MCS), che le costringe ad evitare l'esposizione con prodotti di uso quotidiano. Tra questi, lozioni e profumi, ma anche dispositivi tecnologici come cellulari e modem. Per loro è dannoso anche respirare fumi di sigaretta o vernici. Una situazione difficile al giorno d'oggi.



La struttura costruita a Zurigo risponde proprio a queste necessità. Per comunicare con l'esterno ci sono ci sono telefoni fissi e una rete internet che non emette onde elettromagnetiche. Vicino all'ingresso comune, sono disponibili gli unici prodotti per la pulizia e l'igiene personale autorizzati. L'edificio è stato costruito con materiali speciali e dispone di un sistema di ventilazione per risucchiare tutti gli odori. La pianta dell'edificio è a "cipolla", per evitare che un'eventuale contaminazione si possa propagare negli appartamenti.



La Sensibilità Chimica Multipla è una condizione che solo in Svizzera accomuna circa 5mila persone. Ai piedi delle Alpi è quindi nata quest'oasi, che si alimenta con energie rinnovabili e si spera possa dare un sollievo a queste persone, che spesso si sentono emarginate, riporta il Telegraph.