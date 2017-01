Sud Africa, con il biocarburante dal tabacco volare sarà più ecologico

12:25 - Boeing sta collaborando con la South African Airways e con l'olandese SkyNRG per sviluppare un biocarburante creato da una nuova pianta di tabacco senza nicotina. Le aziende sottolineano che "i combustibili derivati dalle fonti biologiche, come alghe e piante, potrebbero ridurre le emissioni di anidride carbonica di ben l'80% rispetto a quelli derivati dal petrolio".

Biocarburanti "fatti in casa" - Il Sud Africa si è impegnato a ridurre le sue emissioni di CO2 del 34% entro il 2020 e del 42% entro il 2025; in questo processo "di trasformazione verde" non si è tirata indietro neanche la compagnia aerea di bandiera che ha detto di volere utilizzare nei suoi aerei, biocarburanti "fatti in casa" entro il 2017.



Senza danni alle coltivazioni preesistenti - Il nuovo progetto della South African Airways prevede l'utilizzo di una nuova pianta di tabacco, chiamata Solaris, praticamente priva di nicotina. Il piano consente di dare una mano all'economia delle aree rurali senza danneggiare le coltivazioni o l'approvvigionamento idrico.



Nessun incoraggiamento al fumo - Ian Cruickshank, specialista delle questioni ambientali per la compagnia aerea, ha commentato al Los Angeles Times: "Utilizzando il tabacco ibrido, possiamo sfruttare la conoscenza dei coltivatori di tabacco sudafricani per far crescere un raccolto di biocarburanti commerciabili senza incoraggiare il fumo".