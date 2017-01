Studio europeo promuove l'eolico:le turbine non influenzano il clima

12:49 - Una delle teorie dei detrattori degli impianti eolici attribuisce alle turbine la capacità di influenzare la circolazione atmosferica, quindi il clima. Falso. La supposizione è stata smontata da uno studio internazionale coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche francese, cui ha partecipato anche l'italiana Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Enea). La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications.

Piccole variazioni - I ricercatori hanno realizzato un insieme di simulazioni climatiche sull'Europa con modelli regionali che includono l'effetto degli impianti eolici presenti attualmente e di quelli previsti nei prossimi vent'anni. Il confronto delle simulazioni climatiche fatte con e senza la presenza al suolo dei parchi eolici mostra differenze medie di temperatura molto piccole attorno a 0,3 gradi Celsius e con variazioni significative solo in inverno. Solo gli effetti indotti da uno sviluppo massiccio della produzione eolica sono potenzialmente significativi e non sono ancora stati definiti in maniera precisa su scala regionale.