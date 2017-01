Smog, 43 città italiane "fuori legge"

17:28 - Legambiente ha reso noto che, nel 2013, 43 città italiane su 91 monitorate hanno registrato valori di PM10 superiori ai limiti di legge. La classifica è guidata da Torino con 126 giorni di superamento su un massimo di 35 consentiti, seguita da Napoli con 120 e da Frosinone con 112. I dati sono stati dichiarati in occasione dell'avvio, presso la Stazione Termini di Roma, della ventiseiesima edizione della campagna "Treno verde 2014" in collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato.

Dall'inizio del 2014, in alcune città controllate da Legambiente, si sono già registrati oltre venti giorni di superamento (sui primi 36 giorni dell'anno), e tra i capoluoghi di regione sono sette città che hanno superato già per oltre dieci giorni il limite medio giornaliero stabilito dalla legge per il PM10 (il limite medio giornaliero di polveri sottili è di 50 microgrammi per metro cubo stabilito dalla legge).

Dal 13 febbraio al 27 marzo il "Treno verde" farà tappa in undici città italiane per monitorarne l'inquinamento atmosferico e acustico promuovendo una mobilità sostenibile e la riduzione dell'inquinamento, grazie anche a una mostra interattiva allestita all'interno dei vagoni che accoglierà studenti, cittadini e amministratori.