L'imballaggio più amico dell'ambiente sarebbe il cartone ondulato. Consentirebbe di utilizzare meno acqua in fase di produzione rispetto agli altri materiali usati per il confezionamento. Inoltre, conserva più a lungo frutta e verdura, riducendo la produzione di rifiuti. Lo hanno dimostrato studi dell'Università di Bologna e del Politecnico di Milano, promossi da Bestack, consorzio non profit di ricerca che riunisce a livello nazionale i produttori di imballaggi per ortofrutta in cartone ondulato.

Meno acqua di una doccia - La water footprint, l'impronta idrica, di un imballaggio è pari a 8 litri di acqua, un dato marginale, considerando che per una doccia di cinque minuti se ne consumano dai 75 ai 90 litri.



Frutta fresca più a lungo - In aggiunta, il grado di conservabilità dei prodotti ortofrutticoli è superiore del 20% se contenuti in imballaggi in cartone ondulato piuttosto che in altri tipi di packaging.