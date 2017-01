12 maggio 2014 Sempre più detriti satellitari: un braccio bionico ripulirà lo spazio dai rifiuti L'università di Losanna ha messo a punto un'articolazione artificiale intelligente, dotata di grandi riflessi e in grado di catturare i rifiuti orbitanti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Un braccio bionico, super veloce e in grado di calcolare i movimenti degli oggetti in avvicinamento. Studiosi dell'università di Losanna hanno realizzato un'articolazione artificiale, in grado di intercettare i detriti rilasciati nello spazio dai satelliti in orbita. In questo modo sarà possibile recuperare i piccoli oggetti che ruotano attorno alla Terra, grazie ad una collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (Esa).