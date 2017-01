18:34 - Lo smartphone può aiutare ad avere uno stile di vita green. Sono sempre di più le app che consentono di evitare sprechi di cibo, giudicare se l'alimento che stiamo acquistando è in linea con i nostri principi e dare una mano a smaltire correttamente i rifiuti. Eccone alcune.

Rifiuto per i rifiuti - Frigok consente di inserire foto e data di scadenza dei prodotti nel frigo di casa per evitare di farli andare a male e sprecarli. Bring The Food unisce il rifiuto dei rifiuti alla solidarietà. Crea un ponte tra chi ha un surplus di alimenti con chi ne ha bisogno.



Good Guide consente di sapere se il prodotto che intendiamo comprare rispetta l'ambiente. Ai fini di una spesa etica, Buycott consente di sapere tramite una foto al codice a barre se un prodotto è in linea con le cause che sosteniamo, comprese quelle ambientali.



Il Rifiutologo è una sorta di tutor multimediale che assiste i cittadini nelle scelte di smaltimento dei rifiuti, orientandoli, a seconda del luogo in cui si trovano, alla scelta più corretta.