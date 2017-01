4 febbraio 2014 San Valentino "verde" adottando una tartaruga Caretta caretta per il partner Con un contributo si può sostenere l'attività del centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea. Partecipando si può vincere un viaggio a Parigi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:21 - Si chiamano Ginger e Fred, come la più nota coppia Rogers e Astaire, le due tartarughe Caretta caretta che si possono adottare simbolicamente nel giorno degli innamorati. I due esemplari di testuggine sono diventati i testimonial della campagna lanciata dal Cts per San Valentino. Un'alternativa "verde" alla classica scatola di cioccolatini.

Sarà estratto un viaggio a Parigi - Gli animali possono essere adottati, simbolicamente, sul sito dell'associazione o contattando il numero di telefono 06 64960383 o il fax 06 64960366. Se si adotta entro l'11 febbraio, il proprio innamorato riceverà il certificato e il peluche. Tra i neo "genitori adottivi" verranno estratti a sorte due biglietti aerei per Parigi.



Un sostegno per la riabilitazione delle tartarughe - La campagna ha lo scopo di finanziare le attività per la cura e la riabilitazione dei tanti esemplari nel centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. La struttura stenta ad andare avanti. La Regione Sicilia che l'ha istituita con legge regionale 33/97, non ha finanziato né le attività per il 2013 né quelle per il 2014 come previsto dalla normativa.



Il rituale del corteggiamento - La campagna di adozione è anche l'occasione per spiegare al grande pubblico cosa accade veramente tra le due tartarughe. I biologi del Cts spiegano: "Si tratta infatti della fase di corteggiamento che precede l'accoppiamento. Quando il maschio trova la compagna giusta, inizia un rituale fatto di danze attorno alla prescelta, a volte anche di scontri e di dichiarazioni d'amore costituite da rantoli e soffiate sonore. Il corteggiamento, e la successiva fase di accoppiamento, sono dei momenti unici durante i quali le tartarughe, animali generalmente solitari, s'incontrano".