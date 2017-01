Roma, chi ricicla la bottiglietta ha lo sconto al bar o dal dentista

15:58 - Più ricicli e più risparmi, si potrebbe riassumere così la campagna "amica dell'ambiente" che ha preso il via da qualche mese a Roma. L'iniziativa, che premia immediatamente il comportamento green, è stata ideata da Ecolife Italia. Il cittadino virtuoso che consegna bottiglie in Pet e tappi in Pvc, ottiene immediatamente un buono sconto da poter utilizzare in diversi esercizi commerciali.

Come funziona - Il "riciclatore incentivante", questo il nome del raccoglitore, è prodotto dall'azienda Eurven e riconosce il tipo di rifiuto che viene introdotto, a prova di furbetti. Automaticamente, una volta accertato che il materiale è corretto, stampa uno scontrino, l'E-coupon che dà diritto a uno sconto.



Raccolte già 5mila bottigliette - Il progetto ha avuto il via a luglio ma sono già state raccolte più di 5mila bottigliette di plastica. L'entità dello sconto varia, ci sono bar che scontano la colazione di 10 centesimi e dentisti che offrono la pulizia dentale al costo di venti euro.



Al momento si trova in un bar della periferia Est della città. Visto il successo dell'iniziativa resto ci sarà presto anche un altro "riciclatore" che accetterà anche alluminio e altri tipi di plastica.