Robert Greenfield, l'eco-attivista che ha vissuto senza doccia per un anno

15:55 - Lontano dalla doccia per 365 giorni, questo il gesto simbolico dell'ambientalista statunitense Robert Greenfield per invitare al risparmio idrico e all'adozione di stili di vita sostenibili. Certo, nell'articolo scritto per l'Huffington Post in cui racconta le sue gesta, non invita a imitare il suo esempio ma dice di aver imparato ad apprezzare ogni goccia dell'oro blu e dà dieci suggerimenti, praticabili da tutti, per evitare gli sprechi. Piccoli gesti da cui poter cominciare.

Si è lavato, comunque - Anche se Robert è stato lontano dai sanitari, si è lavato. La sua regola a riguardo era di recuperare l'acqua dalle fonti naturali come laghi, fiumi, pioggia o da fontanelle pubbliche che perdevano. L'avventuroso ecologista ha trascorso il suo anno shower free a bordo di una bici, attraversando gli States.



Nessun cattivo odore - Puzzava? Robert scrive: "Veramente no. Ho nuotato quasi ogni giorno e ho usato il sapone biodegradabile quando ce n'era bisogno. Ma ho imparato che vivendo naturalmente non avevo più bisogno di prodotti cosmetici".



Nonostante la sfida fosse "originale", la vita sociale di Robert non ne ha risentito: "Non mi sono mancati gli amici! Ho anche avuto qualche relazione sentimentale. Nessuno pensava che puzzassi. Io stesso ero sorpreso di quanto fossi pulito".



Risparmio idrico ingente - Robert, che ha scritto le sue avventure anche sul suo sito, ha spiegato: "Ho imparato che l'americano medio usa 378 litri d'acqua al giorno. Ma sono stato in grado di utilizzarne meno di sette litri al dì durante il mio viaggio in bici".



Il decalogo per evitare sprechi - Ma il 26enne Greenfield non è un estremista che vuole convertire al suo credo: "Ho imparato che non devi smettere di fare la doccia per essere parte della soluzione. Ci sono molti modi semplici per preservare l'acqua". Ecco i suoi dieci suggerimenti.



1. Tira lo sciacquone del wc meno spesso

2. Fai docce più brevi

3. Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi

4. Lava meno i vestiti e usa la lavatrice a pieno carico

5. Chiudi il rubinetto

6. Lava i piatti in modo efficiente

7. Installa soffioni e sciacquoni che consentano di evitare gli sprechi

8. Ripara eventuali perdite

9. Usa il giardino per coltivare cibo e non per il prato

10. Conserva l'acqua piovana