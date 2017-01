Risparmiare e aiutare l'ambiente? Ora si può adottando "du' galline"

13:44 - Risparmiare e aiutare l'ambiente: con queste parole d'ordine l'Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve, in provincia di Firenze, ha deciso di lanciare l'iniziativa dal nome, chiarificatore tanto quanto toscano, "Adotta du' galline". I due Comuni sono infatti pronti a regalare a tutte le famiglie che ne faranno richiesta una coppia di volatili. I vantaggi? Fino a 300 uova fresche l'anno, una riduzione del 30% dei rifiuti vegetali e 3 kg in meno di imballaggi di plastica e cartone.

Come spiegano a Valdarno e Valdisieve, "la presenza di questi animali in casa, in primo luogo, permette di diminuire la quantità di rifiuti organici vegetali". Le galline mangiano infatti gli "avanzi" della tavola, averne due può portare a ridurre di circa 140 kg il totale annuo di "umido" da smaltire.



La diminuzione dei rifiuti riguarda inoltre anche plastica e cartone: avere le "du' galline" significa infatti anche eliminare completamente gli imballi di cartone e plastica, in cui sono contenute le uova che vengono acquistate nei negozi. E chiaramente, decidere di "adottare" questi animali significa risparmiare sull'acquisto delle uova: la coppia di volatili ne produrrà fino a 300 l'anno.



Nei Comuni di Valdarno e Valdisieve sono aperte le sottoscrizioni per diventare "genitori putativi": tra i requisiti per essere scelti come famiglia "affidataria", quello di avere "un'aia" e di impegnarsi a mantenere i volatili per almeno due anni.