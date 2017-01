Risorse della Terra esaurite Umanità in deficit ecologico

17:44 - In otto mesi sono state esaurite le risorse della Terra di un anno e da oggi in poi vivremo oltre il limite, oltre le nostre possibilità, sfruttando le risorse del futuro. A dirlo è il Global Footprint Network, che conteggia l'impronta ecologica dell'umanità e misura quanta natura abbiamo a disposizione, quanta ne utilizziamo e chi usa cosa. Il 20 agosto è quindi l'Earth Overshoot day, la data dell'anno in corso in cui il nostro consumo di risorse naturali supera la capacità rigenerativa del pianeta

Siamo in debito - Dopo questa data manterremo il nostro debito ecologico prelevando stock di risorse e accumulando anidride carbonica in atmosfera. Proprio come le banche tracciano le uscite e le entrate, il Global Footprint Network misura la domanda e l'offerta di risorse naturali e di servizi ecologici.



L'organizzazione stima che in circa otto mesi consumiamo più risorse rinnovabili e capacità di sequestro della CO2 di quanto il pianeta possa mettere a disposizione per un intero anno.



Una data che si anticipa ogni anno - Negli anni l'Earth Overshoot Day è via via anticipato: nel 1993, ricorda il network, è stato il 21 ottobre, nel 2003 è stato il 22 settembre e dato il trend attuale una cosa è certa: l'Earth Overshoot Day tende ad arrivare qualche giorno prima ogni anno.