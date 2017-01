Riscaldamento globale, 2013 annus horribilis per le emissioni di gas serra

10:25 - Le emissioni di gas serra hanno raggiunto nel 2013 livelli record nell'atmosfera e negli oceani. Lo riferisce l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, spiegando che si è registrato il maggior incremento, nel periodo 1984-2013, di CO2 in un anno.

La Terra trattiene più calore - Secondo i valori riportati dal bollettino dell'organizzazione la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera atmosfera ha raggiunto il livello di 396 ppm (parti per milione), che corrispondono al 142% rispetto al livello preindustriale. Metano e ossido di azoto sono rispettivamente il 253 e il 121% rispetto ai livelli precedenti il 1750. Per effetto dei gas serra, la capacità della Terra di trattenere la radiazione solare invece di disperderla nello spazio è aumentata del 34% rispetto al 1990.



Presto il Climate Summit dell'Onu - Si discuterà anche di questo, dunque, durante il Climate Summit, convocato il 23 settembre dal segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon.



Capi di Stato e di governo, leader della società civile e del mondo dell'imprenditoria riuniti insieme per annunciare nuovi impegni e azioni concrete sul problema del cambiamento climatico.



Secondo Ban "stiamo già vedendo cambiamenti significativi nelle politiche governative e negli investimenti su modi sostenibili di vivere e fare business". Ora però, a suo parere, i leader devono fare ancora di più, e "guidare il pianeta verso un futuro più sicuro". Il vertice prevede otto annunci su aree di azione come agricoltura, energia, foreste, città e finanziamento.