Rinnovabili, l'Italia ha una marcia in più grazie al mare

12:48 - L'Italia avrà un ruolo strategico grazie all'energia dal moto ondoso. Le stime su questa fonte rinnovabile la vedono in ascesa nel Vecchio Continente. Per gli esperti raggiungerà una potenza installata di circa 3,6 Gigawatt entro il 2020 e di 188 GW entro il 2050. Queste le previsioni dell'European ocean energy association presentate al convegno dell'Enea "Energia dal mare: le nuove tecnologie per i mari italiani".

Italia naturalmente favorita - Durante il meeting, organizzato nell'ambito dell'Accordo di programma con il ministero dello Sviluppo economico sulla ricerca di sistema elettrico, è stata sottolineata l'importanza strategica del nostro Paese grazie alla sua configurazione geografica, con 8mila chilometri di costa. Eppure, oggi l'Italia arriva "appena allo 0,02% della domanda europea".



Un aiuto dagli incentivi - Ma ci sono degli incentivi per favorire la produzione di elettricità da impianti di energia oceanica che potranno contribuire a un'accelerazione tecnologica anche in questo settore. In Italia, lo sfruttamento energetico di onde, correnti e maree si è sviluppato soltanto negli ultimi anni.



Vari sistemi messi a punto nel nostro Paese hanno ormai raggiunto una maturità scientifica e tecnologica che, nel breve periodo, li renderà competitivi sui mercati.



Serve sinergia tra imprese e ricerca - Giovanni Lelli, il commissario dell'Enea, ha detto: "L'elaborazione di una strategia in grado di stimolare l'energia blu è uno degli obiettivi per il rilancio dell'economia e dell'occupazione in Europa. Produrre energia dal mare attraverso tecnologie avanzate che utilizzino in maniera sostenibile le risorse marine richiede lo sviluppo di sinergie tra mondo delle imprese e centri di ricerca".