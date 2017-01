Ragazzino statunitense svela: "Stampare in Times è uno spreco di inchiostro"

12:12 - Basta passare dal Times New Roman al Garamond per risparmiare inchiostro nella stampa. Con benefici ambientali ed economici. E' arrivato a questa conclusione uno studente della Pennsylvanya di soli 14 anni, Suvir Mirchandani. In particolare, se i governi di Washington e degli stati federali stampassero tutti i documenti con il font proposto taglierebbero le spese di quasi 400 milioni di dollari all’anno.

Grazie a un compitino di scuola - L'idea è nata grazie a un progetto scolastico per studiare soluzioni di risparmio a scuola. Con un software, l’APFill Ink, Suvir ha verificato la quantità di inchiostro necessaria per stampare lo stesso documento usando quattro font: Century Gothic, Comic Sans, Garamond e Times New Roman. Ne è risultato che quello che permette il minore spreco di inchiostro è il Garamond.



Inchiostro più caro del re dei profumi - Il risparmio non è da poco considerando che L’inchiostro per una stampante Hewlett - Packard costa 75 dollari per circa 28,35 grammi. Ossia, come dice lo stesso Suvir all'emittente Cnn "due volte il profumo francese Chanel N 5".



Suvir ha calcolato che se tutte le scuole del suo distretto adottassero questo font potrebbero ridurre del 24% il consumo d’inchiostro e risparmiare circa 21 mila dollari all’anno. Il ragazzo ha sottoposto la scoperta al Journal for Emerging Investigators, rivista fondata da alcuni ex laureati di Harvard. Questi hanno sfidato Suvir ad applicare il progetto al governo federale. Ebbene, se i documenti federali fossero stampati solo in Garamond, il governo statunitense risparmierebbe 136 milioni di dollari. Se lo facesse anche ogni singolo stato americano, la cifra arriverebbe a 370 milioni di verdoni.



Benefici ambientali - Gli inchiostri per la stampa possono contenere materiali pericolosi, come i metalli usati per i pigmenti e i solventi impiegati per accelerarne l'asciugatura. Inoltre, poiché molti inchiostri sono a base di petrolio, possono contenere composti volatili organici, comunemente indicati con la sigla Voc. Quindi ridurre la quantità di inchiostro consente di tagliare i danni conseguenti alla stampa. Senza contare il fatto la diminuzione della quantità di cartucce usate.