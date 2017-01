14 aprile 2014 Primi test per l'aereo che vola grazie al sole Nel 2015 Solar Impulse II tenterà di compiere il giro del mondo in meno di 20 giorni grazie all'utilizzo di 17mila pannelli solari posti sulla sua scocca Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:25 - Svizzera - Primi test all'aperto per Solar Impulse II, l'aereo che vola grazie al'energia prodotta dai pannelli solari posti su quasi tutta la scocca del velivolo, e che nel 2015 tenterà di compiere il giro del mondo senza usare una goccia di carburante. L'aereo volerà ad una velocità massima di 88 mph (miglia per ora) ed è dotato di 17mila pannelli solari.

La coppia di piloti tenterà di compiere l'impresa in meno di 20 giorni.