11:34 - Saranno presto in commercio le celle solari stampate. Grazie a una tecnologia prodotta dal consorzio tra l'ente nazionale di ricerca australiano Csiro e le Università di Melbourne e Monash. E' possibile con un inchiostro capace di catturare la luce solare e di convertirla in elettricità. Questo viene impresso da una stampante modificata su un sottile strato in plastica.

Possono essere applicate sugli smartphone - Le celle solari possono essere applicate su finestre creando uno strato semitrasparente, come una tinteggiatura. Ma anche su superfici più piccole per la ricarica e l'alimentazione di smartphone e di laptop. Con un'efficienza dieci volte superiore a quella dei comuni pannelli solari, costruiti in silicone.



Nel futuro c'è uno spray solare - Fiona Scholes, coordinatrice del progetto allo Csiro, ha detto che aziende di diversi Paesi hanno espresso interesse nel commercializzare la tecnologia: "E' un grande passo avanti perché queste celle si possono applicare ovunque e funzionano anche in condizioni di nuvolosità. Inoltre la consistenza è migliore del silicone. La squadra è ora al lavoro per produrre una versione spray dell'inchiostro solare".