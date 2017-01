12 settembre 2014 Premi un bottone e la casa ruota

Ecco il design sostenibile made in Iran La Sharifi House è l'emblema di un'architettura camaleontica che si flette in base alle esigenze di isolamento termico ed esposizione alla luce

16:01 - La Sharifi House di Teheran è un modello per l'architettura sostenibile. La sua unicità consiste nell'avere un volume rotante in grado di cambiare la pianta della casa. Una parte dell'abitazione si muove premendo semplicemente un bottone. Nata da un'intuizione dello studio di architettura Nextoffice, consente sì di modificare l'assetto della facciata in base alle esigenze di privacy, ma anche di risparmiare in bolletta grazie a ventilazione e illuminazione naturali.

Mitigazione e ventilazione - D'estate, infatti, il parallelepipedo mobile si può rivolgere verso l'esterno facendo sì che il volume della casa aumenti ma creando anche una terrazza che garantisce il raffrescamento dell'edificio in modo naturale grazie ad accorgimenti progettuali ad hoc. Allo stesso tempo, la vetrata garantisce l'accesso della luce solare evitando di ricorrere alle lampadine.



Di contro, in inverno, ci si può rintanare in casa mostrando all'esterno il rivestimento opaco che garantisce un maggiore isolamento quando le temperature si fanno rigide.