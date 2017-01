14:01 - E' elastica, sembra una pallina e si può mangiare. Si chiama Ooho la "bottiglia" d'acqua più innovativa che ha vinto il Lexus Design Award 2014. L'invenzione - messa a punto da Rodrigo Garcia Gonzalez, Pierre Paslier e Guillaume Couche - potrebbe rivoluzionare il packaging dei liquidi rendendolo più ecologico liberandoci dalle bottigliette in Pet.

Fatta di alghe - L’innovativa confezione è realizzata a partire da una membrana gelatinosa di alghe, che può essere mangiata in tutta sicurezza una volta finito il suo scopo, oppure diventare un comune rifiuto organico. Per mettere a punto Ooho i giovani designer si sono ispirati alle uova dove una membrana sottile mantiene separati i tuorli dalla chiare.



Presto in commercio - La bottiglia commestibile è stata progettata utilizzando la sferificazione, una tecnica culinaria che dà ai liquidi la forma di sfere e che ha permesso agli studenti di racchiudere l’acqua in una doppia membrana, il cui strato più interno è creato a partire da alghe brune e cloruro di calcio.



Al momento Ooho, seppure edibile, non ha un sapore particolarmente gradevole. I designer sperano comunque di migliorare il prodotto e portarlo presto sugli scaffali dei supermercati.