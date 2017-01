10 giugno 2014 Più di duemila persone tra

13:15 - Si è conclusa domenica 8 giugno nel bosco di Villa Arconati, alle porte di Milano, la prima edizione di Terraforma, festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale. Più di 2.500 persone si sono immerse nella tre giorni di performance dal vivo, workshop e incontri con gli artisti.

Arte e natura - Gli ideatori Ruggero Pietromarchi, Alberto Brenta e Dario Nepoti dell’associazione Threes hanno raccontato: "Si è generata un’alchimia incredibile tra il pubblico e gli artisti. Al resto ci ha pensato l’atmosfera creatasi tra lo scenario naturale e le strutture in legno realizzate dall’ottimo team di lavoro e dai nostri trenta instancabili volontari".



L’obiettivo della prima edizione di Terraforma è stato quindi raggiunto: non solo l’affluenza di un pubblico cosmopolita, ma anche la creazione di un forte legame con la natura che lo ha ospitato tra gli alberi, le strutture ecosostenibili e i suoni di oltre 20 artisti provenienti da tutto il mondo. Ma Terraforma non finisce qui. Come da progetto, proseguirà nei prossimi mesi finché i quattro ettari di parco di Villa Arconati non saranno completamente riqualificati.