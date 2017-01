Più batteri e funghi nei giorni di smog

15:39 - Nei giorni di smog aumenta la concentrazione nell'aria di batteri e funghi potenzialmente dannosi per la salute umana. Uno studio della Tsinghua University ha censito ben 1.300 specie, di cui diverse pericolose. La ricerca è stata pubblicata su Environmental Science and Technology.

1.300 microrganismi - I ricercatori hanno raccolto quattordici campioni in sette giorni consecutivi con valori particolarmente alti di polveri sottili, analizzando il Dna presente direttamente, senza cioè coltivarlo in laboratorio. Nei campioni sono state identificate 1.300 specie microbiche, di cui la maggior parte non pericolosa, ma con diversi ceppi che invece causano allergie e altri problemi respiratori.



Alcuni causano polmonite e allergie - Il microrganismo più abbondante è risultato il Geodermatophilus obscurus, un comune batterio del suolo, ma quantità significative sono state trovate anche di Streptococcus pneumoniae, che può causare la polmonite, Aspergillus fumigatus, un fungo particolarmente allergenico, e di diverse specie di batteri fecali.



Gli autori scrivono: "La frequenza e l'abbondanza relativa di diversi allergeni respiratori e patogeni aumenta nei giorni con più alti livelli di smog e questo costituisce probabilmente un'ulteriore fonte di rischio soprattutto per le categorie più deboli".