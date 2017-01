7 marzo 2014 Piccoli trucchi per evitare di buttare la pianta e fare un favore all'ambiente Durante la Giornata Internazionale della donna saranno regalate migliaia di piantine gialle, che possono essere riutilizzate facilmente Tweet google 0 Invia ad un amico

12:24 - La mimosa è il fiore per antonomasia della festa della Donna. L'Otto marzo è un giorno che si colora di giallo. Dopo però ci si pone un quesito: cosa fare delle piantine? Spesso vengono buttate o lasciate ammuffire in vasetti di fortuna. Esiste un modo, semplice e veloce, per prolungarne la vita, con strumenti che tutti possono utilizzare. Bastano, vasi, sabbia, torba e coltello.

Si chiama talea ed è un metodo di propagazione. Le talee sono quelle parti della pianta che si mettono nel terreno oppure nell'acqua, per sostituire le parti mancanti. Per questa operazione servono piccoli rami verdi, ossia giovani. Dovranno avere una lunghezza tra i 5 e 15 centimetri, prelevati appena sotto una gemma con un netto taglio obliquo. Il ramo dovrà contare almeno tre nodi e sarà liberato da fiori e foglie.



E' il momento di interrarle. Serve una superficie soffice, ottenibile da torba e sabbia fluviale, mescolata e con pacciamatura, ovvero ricoperta. Se non si dispone di questi elementi, può bastare un terreno ben drenato. Riempiamo un vaso, in un luogo illuminato e mettiamole le talee dentro per due terzi. Quando le radici si saranno ben sviluppate, potremo travasarle in un contenitore più grande.



Dopodichè basteranno le solite attenzioni. Riparare dal vento, bagnare molto in estate, in inverno tenere lontano da termosifoni. Seguendo queste indicazioni, il prossimo anno potremmo regalare delle mimose "fatte in casa".