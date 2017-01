28 gennaio 2014 Pesca sostenibile, siamo tutti sirene nella campagna dell'Unione europea Il nostro destino è legato a quello degli stock ittici. Come consumatori possiamo scegliere quali pesci pigliare. Ecco la lista di quelli invernali del Mediterraneo. Tweet google 0 Invia ad un amico

15:18 - Pescivendoli, chef e consumatori europei sono mostrati come sirenetti nella nuova campagna di sensibilizzazione sulla pesca sostenibile Inseparable. Queste figure dall'eco mitologica rappresentano quanto le sorti di pesci ed esseri umani siano legate indissolubilmente nel Vecchio Continente. L'iniziativa è stata lanciata dal Commissario Ue per gli Affari marittimi e la pesca Maria Damanaki.

Il ruolo di istituzioni e pescatori - L'Unione europea punta l'accento sull'importanza dei pesci nella nostra alimentazione ed economia. In modo semplice, sul sito dell'iniziativa, si spiega che quando si sottraggono dei pesci al loro ambiente bisogna essere certi che ne rimangano abbastanza in acqua per mantenere la salute dell'ecosistema e per garantire la pesca futura.



In questa direzione, la Commissione europea insieme agli Stati membri e al Parlamento europeo si sono accordati per siglare nel 2013 la riforma della Politica comune della pesca che consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. Ma tutti abbiamo un ruolo nella sostenibilità. Dipende anche nella scelta dei pesci.



I pesci "stagionali" - Un punto chiave su cui possono intervenire i consumatori è optare per i pesci stagionali. In inverno, nel mar Mediterraneo ci sono triglia, sarago, sardina, ricciola, pagello, alice, pescatrice, palamita, sgombro, vongola verace, rombo chiodato, polpo, seppia e lampuga.