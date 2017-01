5 maggio 2014 Perù, acqua potabile per i passanti

15:11 - Il Perù soffre la siccità, le precipitazioni atmosferiche non superano i 12 millimetri l'anno. I livelli di umidità nel Paese sudamericano però sono altissimi, fino al 98 per cento. I ricercatori della Universidad de Ingenieria y Tecnologia di Lima hanno quindi messo a punto un sistema in grado di sfruttare queste percentuali per produrre acqua potabile, con l'installazione di innovativi cartelloni pubblicitari. Lungo le strade della capitale, i cartelloni filtrano l'umidità e la depurano, fornendo fino a 100 litri d'acqua al giorno che possono essere raccolti dai passanti tramite dei rubinetti.