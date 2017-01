Parma, funerale al cassonetto in un video

15:48 - Parma ha suonato il de profundis ai cassonetti con un flash mob tra le strade della città. Il video dell'iniziativa è stato condiviso su Facebook dal sindaco Federico Pizzarotti, che spiega: "E' stato tolto l'ultimo cassonetto dal nostro territorio, la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, e presto supererà anche questa soglia".

Morte all'indifferenziata - Nel video del Comune, facce basse, occhiali scuri, il cassonetto viene trascinato con una corona di fiori per le strade di Parma. Ma il rintocco funebre viene sostituito presto da una musica gioiosa.



Ed ecco ballerine, calciatori del Parma, la banda. Ma anche cittadini vestiti da orsacchiotti, elefanti, sqwaw, tutti in festa a ballare avvolti dai colori dei fumogeni da stadio per celebrare il traguardo ambientale.