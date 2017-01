5 settembre 2014 Parigi, la svolta eco di Alain Ducasse

17:40 - Basta carne. Il papà della cucina francese, Alain Ducasse, cambia tutto e, in nome del "mangiar sano", toglie dal menù la pietanza per fare posto a pesce, verdura e cereali. "Il pianeta ha risorse rare, bisogna consumare più eticamente e in modo equo e solidale", spiega a pochi giorni dalla riapertura al pubblico del ristorante a tre stelle Michelin del Plaza Athenee, l'albergo di lusso di Parigi nei pressi degli Champs-Elysee.

Stop alla carne, quindi. Ma non solo: "La tendenza mondiale è al consumo di zucchero, grassi e fritti. Io ho voluto fare un menù più leggero. La mia ossessione è togliere zucchero", continua Ducasse.



La rivoluzione di Ducasse passa anche dal biologico. Nel suo locale saranno serviti cereali biologici, verdure raccolte presso il castello di Versailles e solo pesce pescato in modo sostenibile.