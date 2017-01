12:48 - Pantelleria, l'isola vulcanica in provincia di Trapani, è minacciata dalle trivellazioni petrolifere. Per tutelare l'ecosistema marino con la sua fauna variegata, è nato un gruppo di lavoro per la futura Area marina protetta. Hanno partecipato diverse associazioni locali e Marco Costantini, responsabile mare del Wwf, ha suggerito soluzioni già adottate in altri casi omologhi italiani.

Tutela contro le trivellazioni - Costantini ha dichiarato: "E’ un passo importante verso la protezione dell’isola. Solo un processo che parte dalla gente, dai panteschi, potrà delineare un progetto di area marina protetta con un futuro". La nascita del gruppo di lavoro è un risultato della campagna Wwf "Sicilia: il petrolio mi sta stretto" che ha portato lo scorso ottobre alla consegna al sindaco di Pantelleria di 38.777 firme, per fermare la costruzione di piattaforme petrolifere nel Canale di Sicilia e chiedere l’istituzione di un’area protetta nell'isola vulcanica in provincia di Trapani.



Anche il "commissario Montalbano" ha dato il suo contributo. L'attore Luca Zingaretti, interprete tv del personaggio ideato da Andrea Camilleri, si è unito al Wwf contro le trivelle nel mare siciliano.