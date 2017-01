Orti urbani, mania per il 25% degli italiani

17:41 - Quasi un italiano su quattro, complice l'arrivo della primavera, imbraccia la zappa e si dedica a orti, giardini o terrazzi. A rilevare il nuovo boom è la Coldiretti. L'associazione sottolinea che il pollice verde ha contagiato anche chi non dispone di spazi privati, tanto che il terreno di proprietà comunale diviso in piccoli appezzamenti e adibito alla coltivazione a uso domestico, all'impianto di orti e al giardinaggio ricreativo ha raggiunto in Italia il record di 1,1 milioni di metri quadrati.

Il decalogo - Ecco le dieci dritte della Coldiretti per l'orto perfetto.

1. Trovare lo spazio giusto, soleggiato e ventilato.

2. Conoscere la stagionalità.

3. Cure quotidiane.

4. Buona terra: è garanzia di risultati.

5. Ci sono selezioni da fare e regole da rispettare a seconda che si lavorino ortaggi a ciclo lungo (fagioli, piselli, fave) o a ciclo corto (ravanelli, rucola o carota).

6. Trapiantare se le dimensioni della piantina superano quelle del recipiente.

7. La giusta quantità di acqua è cruciale. Per un'adeguata crescita alle colture il terreno deve essere sempre umido, ma mai bagnato.

8. Attenzione alla temperatura.

9. Tenere alla larga i parassiti.

10. Bisogna spendere un po'. I costi sono contenuti ma ci sono. Tra terra, piantine o semi, concime e strumenti di lavoro, ci vogliono circa 250 euro per un orto di 20 metri quadrati.