Ora della terra, il mondo a luci spente contro i cambiamenti climatici

18:58 - Il 29 marzo, la terra sarà al buio per un'ora per l’evento mondiale "Earth Hour – Ora della Terra" organizzato dal Wwf per spingere alla sostenibilità un mondo che rischia di rimanere vittima dei cambiamenti climatici. Alle 20 e 30, le luci di monumenti e sedi istituzionali saranno spente, ma tutti possono partecipare con l'illuminazione di casa propria. L'anno scorso l'evento ha coinvolto 2 miliardi di persone in 7mila città e 154 Paesi del mondo.

Eventi italiani - Dalle 16 di sabato 29 marzo inizierà la manifestazione del Wwf a Romain attesa dello spegnimento della facciata e la Cupola di San Pietro. A Firenze, a piazzale Michelangelo ci saranno osservazioni celesti con telescopi in collaborazione con Osservatorio Astrofisico di Arcetri e la Basilica di Santa Croce.



A Napoli il Wwf Campania sarà presente alla fiera dedicata all’efficienza energetica e alle rinnovabili Energy Med con attività di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. A Venezia si spegneranno le luci di Piazza San Marco e del Palazzo Ducale. A Milano candele, musica dal vivo e animazioni grazie alla cooperativa sociale onlus Cambiamo davanti al Castello Sforzesco. In Sicilia si spegneranno i fari che illuminano la Valle dei Templi di Agrigento.



Anche Totti tra i testimonial - Nello spot italiano per Earth Hour hanno prestato il volto molti personaggi noti. C'è il calciatore Francesco Totti che dice: "Un’ora al buio per accendere un messaggio di speranza". Tra gli altri, il nuotatore Massimiliano Rosolino, lo chef Alessandro Borghese, il cantante Marco Mengoni e la collega Elisa.



Iniziative nel mondo - Vi saranno gli spegnimenti dei simboli del pianeta, come l’Empire State Building, il Tower Bridge di Londra, il castello di Edimburgo, la Porta di Brandemburgo, la Torre Eiffel, il Cremlino e la Piazza Rossa di Mosca, il Ponte sul Bosforo, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, la marina Bay Sands di Singapore.



Come sostenere il progetto orso polare - Per salvare la specie simbolo dei cambiamenti climatici è possibile donare direttamente sul progetto di conservazione oppure adottare un orso in pericolo. I fondi raccolti saranno impegnati nell’aiutare i Paesi artici a sviluppare strategie per la difesa e la conservazione degli orsi polari. Si potranno continuare gli studi su spostamenti, stato di salute, tane e luoghi di caccia e di riproduzione per poter intervenire in modo più diretto e concreto. Saranno acquistati radio collari, motoslitte, telefoni satellitari e i kit veterinari fondamentali per studiare gli orsi nella loro più assoluta sicurezza.