Onu: "Fame e povertà se non si lotta contro il riscaldamento climatico"

10:23 - Gli effetti causati dai cambiamenti climatici sono già in tutti i continenti e negli oceani: "Il mondo, in molti casi, è mal preparato contro il clima che cambia". E' l'allarme lanciato dall'Onu presentando un rapporto scientifico sul tema. I rischi di inondazione aumenterebbero soprattutto in Europa e Asia a causa delle emissioni di gas effetto serra, mentre la produzione di cereali andrebbe incontro a pesanti diminuzioni.

Un mondo futuro povero e affamato se non si interviene - Le catastrofi naturali potrebbero provocare povertà, fame e migrazione. La conclusione arriva dal Summary for Policymakers, ricerca scientifica che farà da base alle decisioni contro il riscaldamento globale che dovranno essere prese.



Il rapporto fornisce i dettagli sugli effetti del global warming fino a oggi, e sui futuri rischi di un clima che cambia e le possibilità di un'azione efficace per ridurre pericolose distorsioni. Un lavoro enorme, al quale hanno fornito contributi più di 1.700 accademici, ricercatori ed esperti di tutto il mondo, che si conclude con le risposta sulle scelte per ridimensionare i rischi in un mondo che cambia.