2 maggio 2014 Olanda, Greenpeace blocca petroliera russa con il primo greggio estratto nell'Artico La polizia ha arrestato 30 attivisti in un'azione di disturbo a Rotterdam

E' la seconda clamorosa protesta contro le trivelle di Gazprom nel Mar Glaciale

15:14 - Nuova azione di protesta di Greenpeace nei confronti delle estrazioni di greggio nel Mar Glaciale, dopo quella del settembre 2013. Gli attivisti, all'ingresso del porto di Rotterdam, hanno bloccato una petroliera russa che trasportava il primo carico di greggio estratto dalla nuova piattaforma Gazprom nell'Artico. La polizia olandese ha arrestato 30 ambientalisti, che manifestavano per chiedere lo stop alle trivellazioni.