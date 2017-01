10:34 - Il governo americano vuole puntare sempre di più sull'energia rinnovabile e Obama dà il buon esempio. Il presidente Usa infatti ha fatto installare sul tetto della Casa Bianca dei pannelli solari, per il riscaldamento della sua residenza ufficiale. Le docce della first family saranno quindi fotovoltaiche. Già nel 1979 sulla White House era stato montato un sistema simile, ma Ronald Reagan lo aveva fatto togliere sette anni dopo.

Risparmio a Washington - La decisione è arrivata nell'ambito della nuova politica energetica del governo Obama, che vuole dare un'accelerata all'utilizzo delle energie rinnovabili nel Paese. Ecco che sul tetto della casa presidenziale sono quindi riapparsi i pannelli solari, voluti in precedenza da Jimmy Carter e assenti dagli anni Ottanta. Per motivi di sicurezza il sistema fotovoltaico è stato installato solo su una parte del tetto, ma si tratta comunque di un'operazione simbolica da parte dell'amministrazione.



Favorire le rinnovabili - L'intenzione di Obama è di dimostrare che anche gli edifici storici possono usufruire di questa forma di energia pulita; secondo i calcoli, i pannelli solari della Casa Bianca ripagheranno in otto anni il costo sostenuto per la loro installazione. Dopo la pubblicazione del "National Climate Assessment", il rapporto sui cambiamenti climatici in America, Obama ha annunciato finanziamenti per due miliardi di dollari a favore del risparmio energetico negli edifici del governo e per la formazione di tecnici esperti in pannelli solari.