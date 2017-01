15:20 - Usare le nuvole come fonte rinnovabile "acchiappandole" con una sorta di filtro appeso a un dirigibile. Questa l'idea dell’inventore russo Andrew Kazantsev. La tecnologia allo studio che permetterà di sfruttarle per ottenere energia pulita e acqua potabile si chiama Air hes. Il progetto sta raccogliendo fondi su Indiegogo.

Come funziona - Si tratta di un un piccolo dirigibile che integra una tradizionale idroturbina e uno degli ultimi dispositivi realizzati per condensare il vapor acqueo. Il dirigibile, connesso a terra attraverso un cavo, vola tra le nuvole, raccogliendo le particelle d’acqua e inviandole all’impianto idroelettrico alla fine del tubo.



Air hes dovrebbe essere posizionato ad almeno 2.100 metri da terra, per raggiungere la troposfera. Poi, una grande vela con maglie in grado di condensare il vapore raccoglie l’acqua e la fa arrivare nel cavo.

C'è già un prototipo - La ricerca ha già portato allo sviluppo di un prototipo che, a detta degli scienziati, è in grado di produrre circa 4 litri di acqua all’ora per ogni metro quadrato di maglia.



Il prossimo passo è mettere a punto un sistema completamente funzionante in grado di produrre 185 kW di energia.